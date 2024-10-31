Вакцинация лесных жителей продолжается. Брикеты из говяжьего жира с препаратом от бешенства внутри разложили в норы хищников Меленковского района. Об этом рассказали в пресс-службе

Вакцинация лесных жителей продолжается. Брикеты из говяжьего жира с препаратом от бешенства внутри разложили в норы хищников Меленковского района. Об этом рассказали в пресс-службе Госохотинспекции области. Ранее такие мероприятия проходили в Гороховецком и Муромском районах. Во Владимирской области бешенством заболевают в основном лисы и енотовидные собаки, поэтому инспекторы клали приманки в потенциальные «дома» хищников –