В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

30 октября на перегоне станций Улыбышево - Владимир произошла авария: грузовой поезд столкнулся с автомобилем марки Лада Калина на нерегулируемом железнодорожном переезде. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. На место выехали представители прокуратуры и следственно-оперативная группа. Также транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Напомним, ранее мы писали, что