Скачивание таких файлов может привести к заражению смартфонов вредоносными программами.

Во Владимирской области вновь наблюдается рост мошеннических схем, связанных с распространением опасных файлов. Мошенники, усовершенствовав свои методы, теперь рассылают файлы формата apk, представляя их как фото, чтобы злоумышленно привлечь внимание пользователей.Скачивание таких файлов может привести к заражению смартфонов вредоносными программами, которые обеспечивают доступ мошенников к устройству и банковским приложениям.Для повышения доверия, злоумышленники взламывают аккаунты в соцсетях и мессенджерах, отправляя ссылки от имени знакомых. Гаврилюк рекомендует пользователям быть осторожными и открывать только файлы с привычными расширениями, такими как jpg или png.