В Петушках будут судить жительницу Московской области. Фигурантка в 2017 году уже была осуждена за распространение наркотиков на 6,5 лет, но исполнение наказания отложили до достижения ее

В Петушках будут судить жительницу Московской области. Фигурантка в 2017 году уже была осуждена за распространение наркотиков на 6,5 лет, но исполнение наказания отложили до достижения ее ребенком возраста 14 лет. Несмотря на гуманный приговор, женщина решила продолжить незаконный заработок. Для этого в декабре 2022 года она сговорилась с наркоманом из Покрова, что он за