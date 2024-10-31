Автомобиль «Лада Калина» попал под грузовой поезд. ДТП случилось 30 октября в пять часов вечера на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне станций Улыбышево –

Автомобиль «Лада Калина» попал под грузовой поезд. ДТП случилось 30 октября в пять часов вечера на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне станций Улыбышево – Владимир, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. Водитель легковушки выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист стал экстренно тормозить, но избежать столкновения не удалось – «Лада» была слишком близко. От