Подрядчику было выплачено лишь 300 тыс. рублей из-за некачественного выполнения работ, и новый договор не был заключён.

В Кольчугино жильцы многоквартирного дома на улице Щорса, 18 столкнулись с проблемой протекающей крышей после капитального ремонта. Прокуратура Владимирской области 31 октября сообщила о выявленных нарушениях в ходе проверки.Фонд капитального ремонта заключил контракт с ООО ПЖЭП «Ком-Сервис» на сумму более 2,1 млн рублей, однако подрядчику было выплачено лишь 300 тыс. рублей из-за некачественного выполнения работ, и новый договор не был заключён.Проверка выявила следы протечек, нарушения герметичности кровли, а также конденсат над утеплителем на чердаке. В результате прокуратура подала иск в суд с требованием обязать Фонд организовать восстановление крыши. Октябрьский районный суд Владимира поддержал требования, и новый подрядчик уже приступил к выполнению работ.