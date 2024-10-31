Жильцы дома №5 на улице Кремлевской толпой защищают соседа, которого обвиняют в убийстве. По версии следствия, он задушил известного в журналистских кругах видеооператора Анатолия

Жильцы дома №5 на улице Кремлевской толпой защищают соседа, которого обвиняют в убийстве. По версии следствия, он задушил известного в журналистских кругах видеооператора Анатолия Костяева. Местные жители назвали имя обвиняемого. Его зовут Иван Селивёрстов. Это же нам подтвердили сразу несколько источников в правоохранительных органах. Общаться на камеру соседи Селивёрстова отказались, но свою позицию обозначили. Им