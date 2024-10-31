В происшествиях никто не пострадал.

30 октября спасатели Владимирской области успешно ликвидировали три техногенных пожара, сообщает пресс-служба МЧС региона.Первый и наиболее серьезный пожар произошел в заброшенном доме в Меленках, где загорелась крыша. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, и на место происшествия прибыли 10 человек. Пожар был зафиксирован утром, в 11:14.В тот же день спасатели потушили возгорание легкового автомобиля на 158 км трассы М-7 в Собинском районе. Здесь площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Также в 17:35 сотрудники МЧС ликвидировали пожар на свалке в Камешковском районе, где загорелось 30 квадратных метров мусора. В происшествиях никто не пострадал.