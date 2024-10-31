Во Владимирской области активизировалось популярное мошенничество с фотографиями. Причем старый вариант аферисты доработали. Владимирцы в порыве любопытства рискуют скачать на телефон

Во Владимирской области активизировалось популярное мошенничество с фотографиями. Причем старый вариант аферисты доработали. Владимирцы в порыве любопытства рискуют скачать на телефон опасный файл. В прошлом мошенники рассылали интригующий файл под названием «фото с вечеринки» с расширением exe, zip или rar. При его скачивании вредоносная программа попадала на компьютер или ноутбук. Теперь же аферисты усовершенствовали мошенничество