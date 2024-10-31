В городах и его окрестностях обитает множество различных птиц. Некоторые из них остаются там на протяжении всего года, в то время как другие отправляются в теплые края на зимовку, но обязательно возвращаются весной.

В городах и его окрестностях обитает множество различных птиц. Некоторые из них остаются там на протяжении всего года, в то время как другие отправляются в теплые края на зимовку, но обязательно возвращаются весной.Сейчас у вас есть возможность проверить свои знания о птицах. Попробуйте узнать их по фотографиям. Каждое изображение — это шанс расширить свои знания о фауне.