Вы считаете себя истинным киноманом? Тогда пришло время проверить свои знания и вспомнить злодеев из сказок СССР.

Вы считаете себя истинным киноманом? Тогда пришло время проверить свои знания и вспомнить злодеев из сказок СССР.Эти персонажи не только запомнились многим, но и стали символами целых эпох. Попробуйте угадать всех пятерых антагонистов, которые оставили след в сердцах зрителей.