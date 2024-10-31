Александр Бастрыкин поручил руководителю Следкома Владимирской области доложить о результатах расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней пациентки в столице 33-его

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следкома Владимирской области доложить о результатах расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней пациентки в столице 33-его региона. 29 октября на НТВ вышел материал, в котором родители умершей Даши Федоровой рассказали журналистам, что суд отказал им во взыскании с медиков моральной компенсации. История началась еще 10 лет назад. Расскажем обо всем