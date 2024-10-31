Прокуратура Гороховецкого района выявила серьезное нарушение лесного законодательства. Арендатор земель лесного фонда, работающий на территории Гороховецкого лесничества, вышел за

Прокуратура Гороховецкого района выявила серьезное нарушение лесного законодательства. Арендатор земель лесного фонда, работающий на территории Гороховецкого лесничества, вышел за границы предоставленного ему участка и незаконно вырубил более 160 деревьев. Среди уничтоженных насаждений оказались сосны, березы и ели, располагавшиеся в защитных лесах лесопарковой зоны. Действия лесопользователя нанесли государству ущерб на сумму свыше 2,3 млн рублей. Полученную