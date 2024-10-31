Ущерб, причиненный экологии, был оценен в 2,3 миллиона рублей.

Арендатор леса в Гороховецком лесничестве Владимирской области нарушил границы предоставленного участка и произвел вырубку более 160 деревьев в лесопарковой зоне.Ущерб, причиненный экологии, был оценен в 2,3 миллиона рублей. По информации прокуратуры Владимирской области, древесина была реализована арендатором. В результате проверки было подготовлено исковое заявление о взыскании ущерба, которое уже было подано в суд, однако решение пока не вступило в законную силу.Напомним, ранее мы писали, что