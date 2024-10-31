В частности, вступит в силу закон, направленный на совершенствование миграционной сферы.

Спикер ГД Вячеслав Володин напомнил о законах, которые вступят в силу в РФ с ноября.В частности:- Роскомнадзор будет вести перечень каналов и блогов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков;- полномочия граждан, которые включены в реестр иностранных агентов, в органах публичной власти прекратят досрочно;- вступит в силу закон, направленный на совершенствование миграционной сферы;- утверждать планы тушения пожаров будут региональные власти;- вступит в силу закон, позволяющий осуществлять госконтроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в режиме постоянного рейда.