Въезды на главное городское кладбище Улыбышево частично перекроют шлагбаумами. Как объяснили в мэрии, это делается по просьбе самих посетителей, которые жаловались на участившиеся акты

Въезды на главное городское кладбище Улыбышево частично перекроют шлагбаумами. Как объяснили в мэрии, это делается по просьбе самих посетителей, которые жаловались на участившиеся акты вандализма. Шлагбаумы уже устанавливают. Однако они будут не везде – открытыми останутся 1, 3 въезды и въезд на новое городское кладбище. В этих местах будут установлены камеры видеонаблюдения. Во время крупных