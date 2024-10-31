Госпошлина на подачу исков увеличилась в 10 раз.

Во Владимирской области 27 778 человек задолжали за горячую воду и отопление. Общая сумма просроченных платежей составила 192,6 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».В течение отопительного сезона суммы начислений и задолженности продолжат расти. Кроме того, госпошлина на подачу исков увеличилась в 10 раз. Организация предупредила, что с неплательщиков будет взиматься как сумма долга, так и увеличенная госпошлина.Напомним, ранее мы писали, что