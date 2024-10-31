Суд во Владимире вынес приговор жительнице Воронежа, которая покушалась на продажу наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Девушку

Суд во Владимире вынес приговор жительнице Воронежа, которая покушалась на продажу наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Девушку задержали с помощью ловушки. В мае ее сообщника, жителя Владимирской области, признали виновным в контрабанде наркотиков и покушении на сбыт. Мужчину приговорили к 12 годам в колонии строгого режима. Началась история