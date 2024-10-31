Снятие стресса или аппарат для получения травм — что представляют из-за себя аттракционы-силомеры? Мерцающие огнями автоматы, которые сложно не заметить, захватили всю Владимирскую

Снятие стресса или аппарат для получения травм — что представляют из-за себя аттракционы-силомеры? Мерцающие огнями автоматы, которые сложно не заметить, захватили всю Владимирскую область. «Боксерскую» грушу можно заметить возле торговых центров, алкомаркетов, в парках и в спальных районах. Мешают ли владимирцам такого рода аттракционы? Любовь Новожилова, жительница г.Владимира Любовь Новожилова, жительница г.Владимира: Да хорошо. Очень