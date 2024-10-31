Молодой человек, работавший поваром в одном из торговых центров Владимира и пострадавший там от неисправной мясорубки, собирается добиваться выплаты моральной компенсации. Работник

Молодой человек, работавший поваром в одном из торговых центров Владимира и пострадавший там от неисправной мясорубки, собирается добиваться выплаты моральной компенсации. Работник остался без двух пальцев на левой руке, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Все произошло месяц назад, 25 сентября. Владимирец чистил выключенную мясорубку, как вдруг она включилась и, поскольку на загрузочной чаше не было