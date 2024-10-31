Ему было 59 лет, из которых 35 он посвятил медицине.

Умер заведующий нейрохирургическим отделением Областной клинической больницы во Владимире Николай Никитин. Ему было 59 лет, из которых 35 он посвятил медицине. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.Никитин, окончивший Ивановский медицинский институт в 1988 году, на протяжении своей профессиональной карьеры работал в ОКБ и 22 года возглавлял нейрохирургическое отделение. Коллеги отметили его высокий профессионализм и доброту.Прощание с Николаем Геннадьевичем состоится 1 ноября в Свято-Воскресенском храме на Судогодском шоссе.