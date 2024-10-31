Причиной временного отключения станут плановые работы на объектах связи.
Жители семи районов Владимирской области останутся без телевидения в период с 14 по 28 ноября. Причиной временного отключения станут плановые работы на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети, сообщила пресс-служба правительства региона.
Отключения будут осуществляться в следующие дни:
- 14 ноября – деревня Волосово (Петушинский район);
- 18 ноября – деревня Гридино (Ковров и Ковровский район);
- 20 ноября – город Гусь-Хрустальный;
- 21 ноября – деревня Скрипино (Гусь-Хрустальный, Меленковский и Селивановский районы);
- 25 ноября – поселок Великодворский (Гусь-Хрустальный район);
- 28 ноября – город Гороховец.
Все работы запланированы с 10:00 до 16:00, в результате чего перестанут вещать телерадиоканалы первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения.