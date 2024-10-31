Причиной временного отключения станут плановые работы на объектах связи.

Жители семи районов Владимирской области останутся без телевидения в период с 14 по 28 ноября. Причиной временного отключения станут плановые работы на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети, сообщила пресс-служба правительства региона.Отключения будут осуществляться в следующие дни:- 14 ноября – деревня Волосово (Петушинский район);- 18 ноября – деревня Гридино (Ковров и Ковровский район);- 20 ноября – город Гусь-Хрустальный;- 21 ноября – деревня Скрипино (Гусь-Хрустальный, Меленковский и Селивановский районы);- 25 ноября – поселок Великодворский (Гусь-Хрустальный район);- 28 ноября – город Гороховец.Все работы запланированы с 10:00 до 16:00, в результате чего перестанут вещать телерадиоканалы первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения.