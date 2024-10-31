3 техногенных пожара потушили спасатели Владимирской области за 30 октября. О происшествиях рассказали в пресс-службе МЧС региона. Первый пожар в тот день был самым мощным. Крыша заброшенного

3 техногенных пожара потушили спасатели Владимирской области за 30 октября. О происшествиях рассказали в пресс-службе МЧС региона. Первый пожар в тот день был самым мощным. Крыша заброшенного дома в Меленках, находящегося по адресу Пролетарский переулок, 25а, загорелась утром. Спасателям о пожаре сообщили в 11:14. Огонь распространился на 200 квадратов. Пламя тушили 10 человек. А в