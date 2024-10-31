Эмблемы космических кораблей, экипажей, которые навсегда останутся в мировой истории. Выставка шевронов представлена во Владимирском планетарии. Каждый экспонат уникален. Например, такие

Эмблемы космических кораблей, экипажей, которые навсегда останутся в мировой истории. Выставка шевронов представлена во Владимирском планетарии. Каждый экспонат уникален. Например, такие нашивки носили члены экипажей «Союз» и «Шаттл». Есть эмблемы орбитальных станций «Мир» и МКС, шевроны центра подготовки космических предприятий и агентств. Всё это точные копии оригиналов. Перед полетами логотипы готовили в нескольких экземплярах. Всего