В школу без хиджаба. Такое предписание властей Владимирской области обернулось широким общественным резонансом. Решение нашего минобра бурно обсжуждают федеральные чиновники, его даже

В школу без хиджаба. Такое предписание властей Владимирской области обернулось широким общественным резонансом. Решение нашего минобра бурно обсжуждают федеральные чиновники, его даже пришлось комментировать пресс-секретарю президента России. Итак, приказ о запрете ношения хиджабов и никабов всем ученикам общеобразовательных школ 33 региона подписала министр образования Светлана Болтунова 22 сентября. Первый, кто взял на себя удар и