27,8 тысяч жителей областного центра накопили долги за коммуналку. Речь идет об оплате услуг горячего водоснабжения и отопления. Как рассказали в компании «ЭнергосбыТ Плюс», на 30 октября 2024

27,8 тысяч жителей областного центра накопили долги за коммуналку. Речь идет об оплате услуг горячего водоснабжения и отопления. Как рассказали в компании «ЭнергосбыТ Плюс», на 30 октября 2024 года сумма просроченной задолженности – 192,6 миллиона рублей. Энергетики предупреждают, если оперативно не погасить долг, он будет только расти. Во-первых, добавятся текущие начисления и пени, а во-вторых,