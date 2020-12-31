Анита Цой сделала поклонникам сюрприз. Певица оригинально поздравила россиян с наступающим праздником.

Анита Цой сделала поклонникам сюрприз. Певица оригинально поздравила россиян с наступающим праздником."Хочу пожелать в наступающем году, чтобы вы меньше слушалислухов, больше уделяли времени себе. Будьте здоровы, счастливы, любимы и я вас тожеочень люблю. С наступающим!", – обратилась звезда к читателям "Дни.ру". Отметим, 49-летняя Анита Цой прекрасно выглядит: артистка просто сияет свежестью и красотой.Анита Цой – певица, телеведущая и филантроп корейского происхождения. Заслуженная артистка России. Официально творческую деятельность под именем "Анита" начала в 1996 году.