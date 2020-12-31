Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в Инстаграм опубликовал видеообращение к россиянам. Бывший президент страны пожелал людям крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в "Инстаграм" опубликовал видеообращение к россиянам. Бывший президент страны пожелал людям крепкого здоровья, счастья и благополучия.Дмитрий Медведев заметил, что 2020 год многим принес тяжелые испытания. Тем не менее, произошли и позитивные перемены. "В жизнь вернулись такие понятия, как сострадание и сочувствие, забота и поддержка", – цитирует бывшего президента. Заместитель председателя Совета Безопасности России пожелал россиянам крепкого здоровья, благополучия и счастья.