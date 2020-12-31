Дантист из США Сухайль Мохиуддин поделился простым рецептом, который позволит сделать обычную зубную щетку безопаснее для человека, передает сайт . Оказывается, на этом предмете гигиены ..

Дантист из США Сухайль Мохиуддин поделился простым рецептом, который позволит сделать обычную зубную щетку безопаснее для человека, передает сайт . Оказывается, на этом предмете гигиены скапливается достаточное количество бактерий, которые могут повлиять на здоровье того, кто им пользуется, не самым лучшим образом.Чтобы избавиться от болезнетворных бактерий необходимо тщательно помыть зубную щетку с мылом. Еще более надежный способ дезинфекции – поместить ее на ночь в раствор воды с трехпроцентной перекисью водорода.