На станции Строгино Арбатско-Покровской (синей) линии Московского метрополитена группа приезжих из Киргизии устроила массовую драку, передает . Происходящее попало в объектив камеры ..

На станции "Строгино" Арбатско-Покровской (синей) линии Московского метрополитена группа приезжих из Киргизии устроила массовую драку, передает . Происходящее попало в объектив камеры наблюдения, установленной в вестибюле. Разнимать буянов пришлось сотрудникам полиции. Двух пьяных хулиганов задержали, остальным удалось скрыться. Их разыскивают.