Выставка картин Антона Ёжкина «Над кронами Барского леса» откроется в Центре пропаганды изобразительного искусства 4 июля. Это первая персональная выставка молодого художника, рассказали

Выставка картин Антона Ёжкина «Над кронами Барского леса» откроется в Центре пропаганды изобразительного искусства 4 июля. Это первая персональная выставка молодого художника, рассказали в пресс-службе центра. Зритель сможет увидеть весь путь, который прошел живописец за 15 лет: от первых студенческих этюдов до крупных холстов. В экспозицию вошло около 50 работ. Из пресс-релиза Центра пропаганды изобразительного искусства