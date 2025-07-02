Стартуют работы по проектированию реконструкции «Торпедо» и строительства нового Дворца спорта.

В этом году начнутся работы по проектированию реконструкции «Торпедо» и строительства нового Дворца спорта.В ожидании инвестораНе секрет, что большинство спортивных объектов в региональной столице нуждается в ремонте. В первую очередь владимирцы ждут открытия «Торпедо».Реконструкция главной трибуны стадиона, запланированная на 2020 год, явно затянулась. Проект, предусматривающий снос старых трибун и строительство новых на 10 тысяч мест, а также замену футбольного поля, сначала был отложен из-за пандемии коронавируса, а затем, в июне 2022 года, и вовсе приостановлен.В 2024 году после того, как стадион в очередной раз осмотрели специалисты, они пришли к выводу, что болельщикам на трибунах находиться небезопасно, из-за чего даже футбольные матчи владимирского «Торпедо» перенесли на малую спортивную арену.Поскольку проект реконструкции оказался крайне дорогостоящим – от 4 млрд до7 млрд рублей, власти решили искать инвестора.– К лету будем выходить на подписание соглашения о реконструкции стадиона «Торпедо» в рамках государственно-частного партнёрства. У выбранной нами компании есть опыт взаимодействия с институтами развития типа ВЭБ, ВТБ, «ДОМ.РФ» по строительству социальных спортивных объек­тов в формате ГЧП. Может, будут гостиница, спа-центр или тренажёры. А мы получим спортивную инфраструктуру, – рассказал Губернатор Александр Авдеев во время майской пресс-конференции.Первый шагУже на июньском экономическом форуме в Санкт-Пе­тер­бур­ге было подписано соглашение с компанией «ТРАНСПРОЕКТ Групп». Инвестор должен будет финансировать строительство спортивной арены на 10 тысяч посадочных мест, большого фит­нес-цент­ра, 25-мет­ро­вого бассейна, многофункционального спортзала для игры в баскетбол, волейбол и гандбол, а также административно-бы­то­вой комплекс с гостиницей и столовой для спортсменов. Общий объём вложенных в этот проект средств составит порядка 5 млрд рублей.– В рамках реконструкции «Торпедо» в 2026–2029 годах планируется, по сути, создать новый спортивный кластер. В его основе будет стадион, соответствующий стандартам Российского футбольного союза, с трибунами на 10 тысяч зрителей и с легкоатлетическим ядром, – пояснил глава региона.К слову, на протяжении 20 лет ком­па­ния-инвестор занимается развитием общественной инфраструктуры с использованием механизма го­су­дарст­венно-частного партнёрства и концессионных соглашений.И вопрос строительства Дворца спорта на пересечении улицы Мира и проспекта Строи­телей наконец-то сдвинулся с мёртвой точки. Идея проекта возникла ещё в 2020 году при Губернаторе Сипягине, а окончательно утверждена в 2021-м.Первоначально выбранный участок земли возле ВлГУ оказался непригодным, поэтому пришлось искать новый. Затруднения возникли из-за того, что территория была разделена на десять участков, принадлежащих разным собственникам, которые нужно было объединить.В течение трёх лет власти добивались передачи участка в собственность региона. Сделать это удалось лишь весной 2025-го.Уже этим летом планируют начать разработку концепции, на проектирование уйдёт ещё не менее года.Во время презентации прошлого проекта говорилось, что Дворец спорта будет состоять из двух стеклянных корпусов, соединённых переходом. Главная арена рассчитана на 3500 зрителей. В комплексе разместятся тренировочные и тренажёрные залы, восстановительный центр, конференц-зал, медпункт, столовая и служебные помещения. Проектом предусмотрены условия для маломобильных граждан. Рассматривались варианты строительства бассейна и площадок для сдачи норм ГТО.Если первоначальную концепцию не изменят, то рядом с Дворцом спорта должны появиться открытые площадки для разных видов спорта, включая скейт-парк и зоны для экстремалов. Завершит ансамбль 14-этажная гостиница на 180 мест, предназначенная для спортсменов – участников соревнований.Кстати, возводить новый спортивный объект будет та же самая компания, которой доверили реконструкцию стадиона «Торпедо».