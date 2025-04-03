В областном центре в шестой раз состоится Танеевский фестиваль. Он пройдет в Центре классической музыки имени Артема Маркина с 7 по 14 апреля. В программу войдут 6 концертов и 2 творческие

В областном центре в шестой раз состоится Танеевский фестиваль. Он пройдет в Центре классической музыки имени Артема Маркина с 7 по 14 апреля. В программу войдут 6 концертов и 2 творческие встречи. Слушатели смогут насладиться творчеством квартета им. Танеева и пианиста Вадима Руденко. Также участников фестиваля ждет встреча с музыкальным психологом Диной Кирнарской и не