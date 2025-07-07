ООО «РесурсВ» попало под два дела об административной ответственности за загрязнение воздуха и реки Черной в Судогодском районе. Об этом сообщает областная прокуратура. Компания арендует

ООО «РесурсВ» попало под два дела об административной ответственности за загрязнение воздуха и реки Черной в Судогодском районе. Об этом сообщает областная прокуратура. Компания арендует канализационные очистные сооружения в деревне Вяткино и селе Ликино, которые загрязняют окружающую среду аммиаком, метаном и сероводородом. При этом санитарно-защитная зона отсутствует. А река используется для сбрасывания стоков, хотя у