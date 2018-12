Американский президент Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск из Сирии.

Американский президент Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск из Сирии, передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Bloomberg.Ранее Трамп сообщил в своем Twitter, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, и что американские военные находятся в Сирии лишь ради этой цели.We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г."Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему Соединенные Штаты были там во время президентства Трампа".