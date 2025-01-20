Владимирская область заняла 31 место в рейтинге преступности. Статистику опубликовали «РИА Новости». Стоит отметить, что рейтинг начинается от лучшего к худшему – то есть сверху те

Владимирская область заняла 31 место в рейтинге преступности. Статистику опубликовали «РИА Новости». Стоит отметить, что рейтинг начинается от лучшего к худшему – то есть сверху те регионы, где преступности меньше всего. В 33-м регионе на 10 тысяч жителей в 2024 году было зарегистрировано 122,5 преступления. Общее количество противозаконных действий по сравнению с прошлым годом выросло