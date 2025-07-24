Следком РФ по Владимирской области предъявил новые обвинения экс-начальнику ГАИ МО МВД России «Ковровский» Александру Угодину. Ранее мы писали, что в январе 2024 года он через подчиненного

Следком РФ по Владимирской области предъявил новые обвинения экс-начальнику ГАИ МО МВД России «Ковровский» Александру Угодину. Ранее мы писали, что в январе 2024 года он через подчиненного Александра Тягунова организовал незаконную сдачу экзамена: подставное лицо сдало тест за лишенного водительских прав гражданина. Теперь Угодина подозревают еще и в создании автошколы в Коврове через знакомых и