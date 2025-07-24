67-летнего жителя Александрова лишили свободы на 6 лет за то, что в декабре 2023 года он насмерть сбил 24-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Хотя водитель вину так и не признал, рассказали в

67-летнего жителя Александрова лишили свободы на 6 лет за то, что в декабре 2023 года он насмерть сбил 24-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Хотя водитель вину так и не признал, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Мужчина ехал на автомобиле супруги в темное время суток. Дорога была завалена снегом после обильного снегопада. Ему следовало