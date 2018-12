Вышедшее на прошлой неделе обновление операционной системы iOS приводит к проблемам со связью у смартфонов Apple. Как оказалось, новейшая сборка — версия 12.1.2 — лишает айфоны доступа к мобильным сетям, что делает передачу данных невозможной.

Вышедшее на прошлой неделе обновление операционной системы iOS приводит к проблемам со связью у смартфонов Apple. Как оказалось, новейшая сборка — версия 12.1.2 — лишает "айфоны" доступа к мобильным сетям, что делает передачу данных невозможной. О возникших сразу после установки апдейта неполадках написал журнал Forbes, а издание Mashable указало на многочисленные обращения к техподдержке Apple в соцсетях."Спасибо @Apple @AppleSupport за рождественский подарок… После обновления своего iPhone до iOS 12.1.2 я не могу получить доступ к сотовым данным. Я перезагрузил устройство и теперь больше не могу его активировать. Нет сети. Лучше исправьте это как можно скорее!" — жалуется пользователь @realalex_6.Другие пострадавшие отмечают, что после установки 12.1.2 не могут подключиться к сетям Wi-Fi. Рекомендации, которые дает официальный аккаунт Apple в твиттере, проблему не решают: не помогают ни смена SIM-карты, ни сброс настроек оператора.Thanks @Apple @AppleSupport for the Christmas present...since updating my iPhone to iOS 12.1.2 I can't access cellular data. I reset my device and now I can't activate it anymore. No Service. Your better fix this in an update soon! ””””— Alex (@realalex_6) 22 декабря 2018 г.iOS 12.1.2 — мелкое обновление, которое должно было исправить ошибки при активации eSIM и устранить проблему с подключением к сотовой сети у новейших "айфонов" (iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max) в Турции. Несмотря на это, свежая прошивка только усугубила ситуацию: без связи остались жители из Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Проблема затрагивает не только новые, но и старые модели, включая iPhone X.”Обзор iOS 12: и лучше, и быстрее читайте такжеВ Apple пока официально не прокомментировали ситуацию. По данным Forbes, компания уже начала тестировать версию iOS 12.1.3, но когда она выйдет, неясно. Пользователям, которые еще не перешли на iOS 12.1.2, лучше воздержаться от обновления системы до устранения неполадок.