Жителя Судогодского района судили за смертельное ДТП. Прошлым летом невнимательный водитель сбил женщину, переходящую дорогу. Трагедия произошла утром 27 августа 2024 года. Мужчина ехал на

Жителя Судогодского района судили за смертельное ДТП. Прошлым летом невнимательный водитель сбил женщину, переходящую дорогу. Трагедия произошла утром 27 августа 2024 года. Мужчина ехал на своей машине из поселка Воровского во Владимир. Из пресс-релиза прокуратуры области Будучи невнимательным к дорожной обстановке, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе 300 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо»,