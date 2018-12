В канадском Ванкувере продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная России продолжила успешное выступление на турнире. В матче второго тура против Чехии российские хоккеисты добились победы со счетом 2:1.

Российская молодежка вышла в счете вперед за 3 минуты до первого перерыва, когда Артем Галимов получил шайбу от Кирилла Слепца, финтом ушел от соперника и поразил ворота чешской сборной.The short-handed marker by Artyom Galimov opens scoring, and Russia leads 1-0!#WorldJuniors pic.twitter.com/G2GuLjONbs— TSN (@TSN_Sports) 29 декабря 2018 г.Уже во втором периоде россияне удвоили свое преимущество благодаря шайбе Николая Коваленко. Примечательно, что обе шайбы сборной России были забиты в меньшинстве.Однако спустя 35 секунд после второго гола России чехи один гол отквитали. Автором курьезной шайбы стал Яхим Конделик, от подбородка которого шайба рикошетом перелетела над Петром Кочетковым и угодила в ворота. Ни российский голкипер, ни схватившийся от боли за подбородок Конделик не сразу поняли, что состоялся гол.If it counts, it counts