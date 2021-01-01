Жителей региона с Новым годом поздравил председатель Законодательного Собрания Владимирской области В.Н. Киселёв
<a href="https://33live.ru/novosti/01-01-2021-pozdravlenie-s-novym-godom-predsedatelya-zakonodatelnogo-sobraniya-vladimirskoj-oblasti-vladimira-kiselyova.html" target="_blank">Поздравление с Новым годом председателя Законодательного Собрания Владимирской области Владимира Киселёва</a> - Жителей региона с Новым годом поздравил председатель Законодательного Собрания Владимирской области В.Н. Киселёв
[url=https://33live.ru/novosti/01-01-2021-pozdravlenie-s-novym-godom-predsedatelya-zakonodatelnogo-sobraniya-vladimirskoj-oblasti-vladimira-kiselyova.html]Поздравление с Новым годом председателя Законодательного Собрания Владимирской области Владимира Киселёва[/url] - Жителей региона с Новым годом поздравил председатель Законодательного Собрания Владимирской области В.Н. Киселёв