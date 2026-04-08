По аллее возле частного дома идут мама с дочкой. На дереве видят кукушку. И только они собрались считать сколько раз та будет куковать, как кукушка срывается с дерева и летит в сторону дома. Дочка маме:
- Мам! Я пойду поищу кукушку!!
- Нет дочка, это не наш дом, туда нельзя!
- Маам... Ну пожалуйста?!!
- Ну ладно... Зайди во двор, только быстро возвращайся!
В это время в доме мужик тр*хает телку. Тут возле дома слышен скрип колес автомобиля. Телка в ужасе кричит:
- Это мой муж!!! Быстро сваливай!
Любовник прыгает в окно и прячется в кустах.
Возле куста останавливается девочка, тычет туда пальцем и кричит:
- Мама, мама! Кукушка здесь!!
Офигевший от страха мужик шепотом говорит девочке:
- Тише ты, дура. Какая я тебе кукушка?!!
- А кто совал свои яйца в чужое г
еще анекдот!