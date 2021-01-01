Из-за позднего сообщения на момент прибытия пожарных подразделений автомобиль горел по всей площади.

06-20 01 января 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании автомобиля по адресу: Селивановский район, п. Новый Быт ул. Железнодорожная у д.11. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Из-за позднего сообщения на момент прибытия пожарных подразделений автомобиль горел по всей площади. В результате пожара сгорел моторный отсек и внутренняя отделка автомобиля. Общая площадь пожара составила 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)