Львицы вперед. Только львицы, только победа. Только львицы, только победа. Полный зал болельщиков, ожидание новых бросков и побед — «Владимирские львицы» снова в игре. В домашней обстановке

Львицы вперед. Только львицы, только победа. Только львицы, только победа. Полный зал болельщиков, ожидание новых бросков и побед — «Владимирские львицы» снова в игре. В домашней обстановке дикие кошки встретились пчелками из «Чеваката» — вологодским баскетбольным клубом. Эта игра решала, кто из двух команд получит билет в Премьер-лигу. Наталья, болельщик Это соперник, мы бьемся за