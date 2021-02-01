Лисы выходят к людям. В социальных сетях Уполномоченный по правам ребёнка Геннадий Прохорычев поделился фотографиями рыжей красавицы, которая оказалась во Владимире, на улице Диктора

Лисы выходят к людям. В социальных сетях Уполномоченный по правам ребёнка Геннадий Прохорычев поделился фотографиями рыжей красавицы, которая оказалась во Владимире, на улице Диктора Левитана. Как отмечает омбудсмен, лисица частый гость в их дворе. Лесного хищника жители улицы наблюдают уже более месяца. Подкармливает лисицу весь двор. Ей достаются даже кулинарные изыски: кто куриные косточки подбросит,