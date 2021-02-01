Работы по его оборудованию удалось завершить вопреки пандемии.

Книжные сокровища в достойном обрамлении. В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника сегодня презентовали уникальное книгохранилище. Работы по его оборудованию удалось завершить вопреки пандемии.Каноник типографа Василия Бурцева. 1641 год. Первая в России книга с титульным листом. Титул - страница, которая предваряет текст, появился ровно 380 лет назад. Гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказывает: с этой датой совпало завершение монтажных работ на новом объекте. Современном книгохранилище.Светлана Мельникова, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Титульный лист не сразу прижился. Но сегодня без титульного листа представить книгу невозможно. Двумя годами ранее, этот же издатель подарил миру ещё одну удивительную вещь - вот эту маленькую книжку величина которой всего 9 сантиметров. Это первое миниатюрное издание Святцы».Таких Святцев Бурцева-Протопопова в стране - всего 8. Владимирское издание - девятое. Отныне все книжные сокровища будут храниться в идеальных для них условиях. Металлические огнеупорные шкафы - они скреплены между собой, несгораемые двери. Отсутствие розеток. Влажность - под постоянным контролем. Делу сохранения наследия помогают современные технологии и материалы.Светлана Мельникова, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «В фонде редких книг никогда не было оборудования, которое позволяло бы хранить некоторые вещи нашего собрания в горизонтальном состоянии. Видите, как это удобно для хранителя, как они легко выдвигаются, как хорошо можно следить за их состоянием».Важнейшие работы в непростые - ковидные времена - удалось завершить при поддержке Минкульта. Стоимость оборудования - 7 миллионов рублей.Светлана Мельникова, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «То, что в самый неблагоприятный пандемический период благодаря финансированию выделенному Министерству культуры мы смогли позволить себе такую роскошь, мне кажется, это здорово».Сергей Гордеев, бывший завотделом книжных и рукописных фондов работе в музее посвятил 52 года. Многие раритеты в коллекции появились благодаря Сергею Петровичу и экспедициям, участником которых он был. Сегодня - взглядом эксперта - он оценивает новый дом для исторических книг.Сергей Гордеев, бывший завотделом фонда рукописных и редких книг, заслуженный работник культуры РФ: «Долгое время у нас не было постоянного, твёрдого места для хранения книг. Приходилось переезжать. Восхищение! Какое прекрасное оборудование теперь есть».В фонде редких и рукописных книг Владимиро-Суздальского музея-заповедника - 8 тысяч единиц. Пока в новое хранилище переехали рукописи. На очереди - книги печатные.Это печатное Евангелия 17 столетия - один из знаковых экспонатов. Оно происходит из Успенского кафедрального собора города Владимира. Уникальное Евангелие в главный храм своего родного города вложил патриарший чиновник по имени Боголеп. И об этом свидетельствует надпись на самом первом листе фолианта.Эти книги - "бесценный груз веков". Но как разместить его безопасно, без ущерба для конструкций старинного здания Палат - бывших Присутственных мест? Книгохранилище на втором этаже плотно опирается на мощную кирпичную кладку первого. А это символичный факт. Здесь, в одном из помещений книгохранилища - в начале двадцатого века находился кабинет Ивана Шмелёва. Чиновника особых поручений Казенной Палаты. Великого русского писателя, мыслителя и публициста.Мария Платанюк, Андрей Синягин"Вести-Владимир"