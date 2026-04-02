Москва. Кутузовский проспект. Нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения старушка перебегает проезжую часть. Визг тормозов. Удар. Бабулька оказывается под колесами VW Тouareg V12. Из-зa экстренного торможения в Тouareg влетает Audi Allroad Quatro, в нее Кубик (Меrсеdеs Gеlandewagen), далее Hammer H2 и Toyota Land Cruiser 100 и по очереди: Rolls-Royce Phantom, Bentley Continental, Aston Martin DB9, Porsche Cayenne и довершает картину Lamborghini Diablo. Из Lamborghini выходит водитель, отходит назад и в сторону, чтобы лучше обозреть всю эту картину, и произносит с нотками восхищения в голосе:
- Да,... красиво ушла бабуля...
еще анекдот!