Свой вклад в борьбу с инфекцией может внести любой желающий вне зависимости от партийной принадлежности или социального статуса.

Добро и благотворительность в борьбе с пандемией. К медучреждениям области, получившим дополнительные средства индивидуальной защиты, присоединилась и Меленковская ЦРБ.В этих коробках маски, защитные костюмы, питьевая вода и все, что помогает врачам бороться с пандемией. Очередную партию ценного груза от волонтеров вслед за Камешковской ЦРБ получили медики Меленок и Мурома. Наряду с вакцинацией средства индивидуальной защиты остаются крайне эффективным способом борьбы с коронавирусом. Директор средней школы №5 города Меленки Владимир Журавлев, уже сделал прививку от болезни. По его мнению, прививаться и носить защитную маску и перчатки жизненно необходимо.Владимир Журавлев, директор средней школы №5 г. Меленки: «Ежегодно прививаемся от гриппа, в сентябре, октябре, все педагоги и каких-то побочных эффектов от гриппа, по крайней мере, никогда не ощущали».После прививки врачи наблюдают за состоянием человека. Не смотря на широкую вакцинацию населения, ситуация в районах остается крайне сложной. Поэтому тем, кто находится на острие борьбы с пандемией, необходимо быть начеку.Елена Пронина, заведующая поликлиникой "Меленковской ЦРБ": «Мониторинг идет, нет ли температуры, нет ли заболеваемости ковидом, признаки ковида, потому что у нас идет отчет, все оставляют номера телефонов и врач участковый контролирует».Начиная с февраля прошлого года волонтерский центр «Единой России» и благотворительный фонд «ПроДобро» каждый месяц помогает больницам области. Все переданные средства защиты после использования обязательно утилизируют, поэтому запас необходимо постоянно пополнять.Алексей Говырин, депутат Заксобрания Владимирской области, председатель попечительного совета БФ "Продобро": «За это время было передано около 32 тысяч защитных костюмов и более 156 тысяч защитных масок нашим врачам и волонтерам, которые помогают ежедневно бороться с этой заразой».По мнению Алексея Говырина, свой вклад в борьбу с инфекцией может внести любой желающий вне зависимости от партийной принадлежности или социального статуса, ведь это касается каждогоАлександр Сыпченко«Вести-Владимир»