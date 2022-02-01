Иван Каратыгин завершил свою работу в футбольном клубе “Торпедо”. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Торпедовец с огромным стажем в последнее время занимал должность

Иван Каратыгин завершил свою работу в футбольном клубе “Торпедо”. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Торпедовец с огромным стажем в последнее время занимал должность заместителя директора по спортивной работе. Иван Александрович Каратыгин покидает владимирское “Торпедо” в связи с истечением срока трудового соглашения. Спасибо, Иван Александрович за Ваш труд! \сообщается на официальном сайте ФК “Торпедо”\